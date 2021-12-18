Названа причина пожара на строящемся корвете в Петербурге

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Причиной пожара на строящемся корвете на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге могло стать нарушение техники безопасности при проведении работ, сообщает телеканал Россия 24.

При этом уточняется, что официально причина пожара еще не названа, ее устанавливает прокуратура.

Сперва огонь вспыхнул в рубке главного командного поста и на башенно-мачтовой конструкции, затем по строительным лесам он перекинулся на другие палубы.

Тушение осложнилось из-за того, что корабль стоял на покраске, и на борту находились лакокрасочные материалы. По информации медицинских служб, пострадали двое пожарных. Ночью огонь удалось локализовать.

Возгорание ранее произошло на верхней палубе строящегося корвета. Огнем охватило всю палубу площадью порядка 100 квадратных метров.

Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. Отмечалось также, что в ликвидации возгорания участвуют 168 человек и 42 единицы техники.

По факту случившегося пожара начали проверки Западное межрегиональное следственное управление СК и прокуратура Санкт-Петербурга. По их результатам планируется установить причины возгорания и оценить соблюдение требований федерального законодательства о пожарной безопасности.