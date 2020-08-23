Собственный плавучий космодром планирует создать ОСК

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Гендиректор объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заявил, что в организации не исключают возможность создания собственного плавучего космодрома. Об этом сообщает ТАСС.

Рахманов отметил, что в настоящее время в корпорации имеются определенные технологические наработки, способные сделать подобный комплекс более эффективным, чем 30 лет назад.

"И нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы", – подчеркнул глава ОСК.

Ранее уже существовал подобный проект – космодром "Морской старт", состоявший из командного судна и пусковой плавучей платформы Odyssey. Она базировалась у берегов США. С нее было произведено 32 пуска ракеты "Зенит". Однако программа существовала до 2014 года.

Тогда работа "Морского старта" была остановлена. Двумя годами позже космодромом стала владеть группа компаний S7. А весной 2020 года комплекс перешел к берегам Дальнего Востока.

Ранее Рахманов заявил, что восстановление авианосца "Адмирала Кузнецова" после пожара обойдется в 350 миллионов рублей.