Собственный плавучий космодром планирует создать ОСК

12:15
Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
Гендиректор объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заявил, что в организации не исключают возможность создания собственного плавучего космодрома. Об этом сообщает ТАСС.
Рахманов отметил, что в настоящее время в корпорации имеются определенные технологические наработки, способные сделать подобный комплекс более эффективным, чем 30 лет назад.
"И нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы", – подчеркнул глава ОСК.
Ранее уже существовал подобный проект – космодром "Морской старт", состоявший из командного судна и пусковой плавучей платформы Odyssey. Она базировалась у берегов США. С нее было произведено 32 пуска ракеты "Зенит". Однако программа существовала до 2014 года.
Тогда работа "Морского старта" была остановлена. Двумя годами позже космодромом стала владеть группа компаний S7. А весной 2020 года комплекс перешел к берегам Дальнего Востока.
Ранее Рахманов заявил, что восстановление авианосца "Адмирала Кузнецова" после пожара обойдется в 350 миллионов рублей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: