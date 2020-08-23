ОСК оценила восстановление "Адмирала Кузнецова" после пожара в 350 млн рублей

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила подсчет суммы ущерба, нанесенного пожаром авианосцу "Адмирал Кузнецов", сообщает ТАСС.
По словам гендиректора ОСК Алексея Рахманова, на восстановление корабля уйдет до 350 миллионов рублей. Он добавил, что сейчас на "Адмирале Кузнецове" развернуты интенсивные работы.
"Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова", - сообщил Рахманов.
Рахманов добавил, что докование корабля, как и планировалось, должно состояться летом 2021 года, а передать его ВМФ России должны в 2022 году.
Ранее источник "Коммерсанта" в штабе Северного флота заявил, что ущерб от недавнего пожара может достигать 95 миллиардов рублей. Он уточнил, что речь идет о повреждении конструкций корабля, ремонтного оборудования и пострадавших людей. Позже эту информацию опровергли.
В результате пожара погибли два человека и 14 пострадали. В качестве причины ЧП называется нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Следователи возбудили уголовное дело.
Рахманов заявил, что ремонт авианосца продолжается, несмотря на пожар.
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