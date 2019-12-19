В ОСК опровергли информацию о сумме ущерба от пожара на "Адмирале Кузнецове"

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Стоимость ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" оценили в 95 миллиардов рублей, названная СМИ после пожара, не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Он также заявил, что сумма ущерба, причиненного при возгорании не равняется стоимости самого авианесущего крейсера. По словам Рахманова, происшествие "не окажет существенного влияния на бюджет и сроки ремонта крейсера".

Президент ОСК подчеркнул, что критических повреждений крейсер не получил, так как оборудование из отсека, где произошло возгорание, демонтировано. В будущем его заменят на новое, которое уже поступило на завод.

Источник "Коммерсанта" в штабе Северного флота заявил, что ущерб от недавнего пожара может достигать 95 миллиардов рублей. Он уточнил, что речь идет о повреждении конструкций корабля, ремонтного оборудования и пострадавших людей.

В результате происшествия погибли два человека и 14 пострадали. В качестве причины ЧП называется нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Рахманов заявил, что ремонт авианосца продолжается, несмотря на пожар. Он обещал дать предварительную оценку ущерба позже.