В Кремле прокомментировали инцидент на индийско-китайской границе

13:43
Фото: AP Phoo/Manish Swarup
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле встревожены инцидентом на индийско-китайской границе. По его словам, стороны могут сами принять меры для неповторения таких ситуаций, передает РИА Новости.
"Мы с большим внимание наблюдаем за тем, что происходит на китайско-индийской границе", – сообщил Песков. Он обращает внимание, что Китай и Индия являются очень близкими партнерами России. Так, их с РФ связывают взаимовыгодные и основанные на принципах взаимного уважения отношения, добавил официальный представитель Кремля.
Инцидент между китайскими и индийскими военными случился 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. Как утверждали китайские военные, около реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства.
Они якобы незаконно пересекли линию фактического контроля. Кроме того, был осуществлен провокационный удар, который привел к ожесточенному противостоянию. В результате погибли несколько человек. При этом МИД Китая выразил протест из-за данного конфликта.
Так, между КНР и Индией есть территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в штате Аруначал-Прадеш.
В 2019 году конфликт произошел на границе Индии и Пакистана. Группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков одной из группировок на пакистанской территории.
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