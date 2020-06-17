В Кремле прокомментировали инцидент на индийско-китайской границе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле встревожены инцидентом на индийско-китайской границе. По его словам, стороны могут сами принять меры для неповторения таких ситуаций, передает РИА Новости.

"Мы с большим внимание наблюдаем за тем, что происходит на китайско-индийской границе", – сообщил Песков. Он обращает внимание, что Китай и Индия являются очень близкими партнерами России. Так, их с РФ связывают взаимовыгодные и основанные на принципах взаимного уважения отношения, добавил официальный представитель Кремля.

Инцидент между китайскими и индийскими военными случился 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. Как утверждали китайские военные, около реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства.

Они якобы незаконно пересекли линию фактического контроля. Кроме того, был осуществлен провокационный удар, который привел к ожесточенному противостоянию. В результате погибли несколько человек. При этом МИД Китая выразил протест из-за данного конфликта.

Так, между КНР и Индией есть территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в штате Аруначал-Прадеш.

В 2019 году конфликт произошел на границе Индии и Пакистана. Группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков одной из группировок на пакистанской территории.