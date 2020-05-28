ВМФ России передали подводную лодку "Князь Владимир"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Военно-морской флот России пополнил подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Сегодня, 28 мая, на "Севмаше" (входит в ОСК) состоялось подписание приемного акта ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир", – сообщили в компании.

По словам генерального директора "Севмаша" Михаила Будниченко, новый корабль обладает более совершенными характеристиками и открывает абсолютно новую линейку вооружения.

Церемония подъема Андревского флага и передача в состав ВМФ состоятся позже.

"Князь Владимир" является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А (шифр "Борей-А") атомных подводных лодок 4-го поколения. Данное судно оборудовано 16 баллистическими ракетами класса "Булава".

Ранее президент России Владимир Путин распорядился провести традиционный военно-морской парад. Он запланирован на 26 июля, в День ВМФ.

