МАК призвал выработать меры для защиты гражданских лайнеров в районе Карабаха

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В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) обеспокоены безопасностью гражданских самолетов, которые пролетают в районе конфликта в Нагорном Карабахе. В связи с этим предложено принять дополнительные меры, говорится на сайте организации.

"В ближайшее время нужно принять меры, которые будут направлены на выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО", – говорится в сообщении.

Там также отметили, что для обеспечения безопасности судов авиакомпании должны оценивать факторы риска перед полетом через регион Южного Кавказа. В комитете считают, что необходимо наладить координацию и взаимодействие с военными органами.

Бои в Карабахе начались 27 сентября, в развязывании конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан ввел частичную мобилизацию и локально военное положение.

Позднее Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве, однако после этого Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима.