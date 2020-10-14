МАК призвал выработать меры для защиты гражданских лайнеров в районе Карабаха

18:12
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) обеспокоены безопасностью гражданских самолетов, которые пролетают в районе конфликта в Нагорном Карабахе. В связи с этим предложено принять дополнительные меры, говорится на сайте организации.
"В ближайшее время нужно принять меры, которые будут направлены на выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО", – говорится в сообщении.
Там также отметили, что для обеспечения безопасности судов авиакомпании должны оценивать факторы риска перед полетом через регион Южного Кавказа. В комитете считают, что необходимо наладить координацию и взаимодействие с военными органами.
Бои в Карабахе начались 27 сентября, в развязывании конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. Азербайджан ввел частичную мобилизацию и локально военное положение.
Позднее Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по итогам консультаций в Москве, однако после этого Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима.
Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в несоблюдении перемирия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: