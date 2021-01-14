Пандемия не вызвала рост преступности в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве не отмечается рост преступности на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такое заявление сделал руководитель Главного следственного управления СК по столице Андрей Стрижов. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Каких-то явных скачков уровня преступности, в том числе связанной с домашним насилием, в столице зафиксировано не было", – подчеркнул Стрижов.

Он пояснил, что некоторые события зачастую были сильно раздуты, а их значения преувеличены. При этом до пандемии на подобную информацию никто бы не обратил внимания.

"Отдельные тяжкие преступления, как я полагаю, стали громкими благодаря повышенному вниманию к ним СМИ, соцсетей и Telegram-каналов", – выразил мнение Стрижов.

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили о росте преступности в 50 регионах РФ. При этом общее число зарегистрированных преступлений возросло на 1,2% и составило около 1,9 миллиона.

28 октября 2020 года в МВД представили данные о состоянии преступности в России за период с января по сентябрь прошедшего года. В министерстве заявляли о снижении числа выявленных преступников среди несовершеннолетних.

Кроме того, в МВД информировали о снижении числа случаев семейного насилия в России. Согласно данным ведомства, число правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, сократилось на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%.