Пандемия не вызвала рост преступности в Москве

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве не отмечается рост преступности на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такое заявление сделал руководитель Главного следственного управления СК по столице Андрей Стрижов. Об этом сообщает "Коммерсант".
"Каких-то явных скачков уровня преступности, в том числе связанной с домашним насилием, в столице зафиксировано не было", – подчеркнул Стрижов.
Он пояснил, что некоторые события зачастую были сильно раздуты, а их значения преувеличены. При этом до пандемии на подобную информацию никто бы не обратил внимания.
"Отдельные тяжкие преступления, как я полагаю, стали громкими благодаря повышенному вниманию к ним СМИ, соцсетей и Telegram-каналов", – выразил мнение Стрижов.
Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили о росте преступности в 50 регионах РФ. При этом общее число зарегистрированных преступлений возросло на 1,2% и составило около 1,9 миллиона.
28 октября 2020 года в МВД представили данные о состоянии преступности в России за период с января по сентябрь прошедшего года. В министерстве заявляли о снижении числа выявленных преступников среди несовершеннолетних.
Кроме того, в МВД информировали о снижении числа случаев семейного насилия в России. Согласно данным ведомства, число правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, сократилось на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%.
В этом году УФСБ по Москве и области задержали 324 человека за экономические преступления
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