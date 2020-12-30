Рост преступности зафиксировали в 50 регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за 11 месяцев текущего года зафиксирован рост числа преступлений в 50 регионах. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности за январь – ноябрь 2020 года.

Как отмечается, наибольший прирост отмечен в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирской области.

При этом в Северной Осетии, Воронежской и Тюменской областях зафиксировано наибольшее снижение числа преступлений.

Согласно оценкам Генпрокуратуры, криминогенная ситуация в стране по итогам нынешнего года остается относительно стабильной. Общее число зарегистрированных преступлений возросло на 1,2% и составило около 1,9 миллиона.

Свыше 80% преступлений были совершены в городах и поселках городского типа, каждое пятое преступление было зафиксировано в сельской местности.

Ранее в МВД представили данные о состоянии преступности в России за период с января по сентябрь этого года. В министерстве заявляли о снижении числа выявленных преступников среди несовершеннолетних.

Кроме того, в МВД рассказали о снижении числа случаев семейного насилия в России. Согласно данным ведомства, число правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, сократилось на 13%, а их удельный вес в общей массе противоправных деяний составил 1,4%.