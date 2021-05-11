Володин заявил о необходимости обсудить уход от анонимности в Сети

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Необходимо обсуждать предложения ухода от анонимности в интернете. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин после стрельбы в казанской школе.

Он отметил, что нужно сделать все для повышения роли семьи, ее укрепления и поддержки организации досуга детей и подростков.

"Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм", – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

Кроме того, для предотвращения подобных трагедий необходимо ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок, в том числе в области оборота оружия, заключил Володин.

По данным властей Татарстана, в результате стрельбы в школе в Казани погибли семь детей, учительница и работник школы. После инцидента ввели режим контртеррористической операции. Пострадал 21 человек.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.