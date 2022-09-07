"Матери России" заявили о необходимости ужесточить ПДД после ДТП с мусоровозом в Истре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После произошедшего ДТП с мусоровозом в подмосковной Истре, в результате которого погибла девочка, следует подумать об ужесточении правил дорожного движения, заявила общественный и политический деятель, председатель движения "Матери России" Валентина Петренко.

"Надо посмотреть, почему мамы там не оказалось – в одну секунду ребенок мог держаться и выскочить. И водители для того и получают права, чтобы предусмотреть факторы риска. Тем более это 1 сентября, когда все дети идут в школу. Нужно все внимательно изучить, следствие обязательно должно это сделать", – сообщила она в беседе с "Лентой.ру".

По словам Петренко, многие транспортные средства курьерских и коммунальных служб, такси нарушают ПДД и уверены, что они могут позволить себе все. Так, они превышают допустимую скорость, ездят по выделенной полосе.

Она добавила, что в некоторых государствах детей в нулевом классе учат переходить дорогу, водители строго соблюдают ПДД и пропускают ребенка, даже если он пересекает проезжую часть в неположенном месте. "Они тормозят там, где недалеко школы, переходы для детей, то есть тут обоюдно нужно смотреть на эту ситуацию", – заключила председатель "Матерей России".

1 сентября в подмосковной Истре мусоровоз МАЗ сбил детей 2017 и 2019 годов рождения, которые переходили дорогу. ДТП произошло около 08:45 на улице Ленина. Младшая девочка скончалась на месте, старшую госпитализировали.

Водителя мусоровоза задержали. В полиции отметили, что мужчина 1989 года рождения был трезв и не пытался скрыться с места происшествия.

По факту ДТП Следственный комитет и полиция возбудили два уголовных дела по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", а также "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Позднее уголовное дело возбудили в отношении матери девочек по статье "Оставление в опасности".