В Минобороны прокомментировали сближение Су-30 и F-15 над Балтикой

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Министерство обороны подтвердило сближение российских Су-30СМ и американских F-15 в небе над Балтикой. Произошло два инцидента – 23 ноября и 13 декабря 2017 года.

В военном ведомстве отметили, что российские истребители не нарушали границ иностранных государств во время плановых учебных полетов над нейтральными водами, передает РИА Новости.

"Маршрут […] был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — отметили в Министерстве обороны.



Видео: YouTube/Пользователь: Air Force Magazine

Ранее Пентагон опубликовал две видеозаписи сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе.

Перехват организован, потому что российские самолеты не передали коды авиадиспетчерам и не подавали план полетов, сообщили в военном ведомстве США.