В Минобороны прокомментировали сближение Су-30 и F-15 над Балтикой

7 января, 08:45
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Министерство обороны подтвердило сближение российских Су-30СМ и американских F-15 в небе над Балтикой. Произошло два инцидента – 23 ноября и 13 декабря 2017 года.
В военном ведомстве отметили, что российские истребители не нарушали границ иностранных государств во время плановых учебных полетов над нейтральными водами, передает РИА Новости.
"Маршрут […] был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — отметили в Министерстве обороны.
Видео: YouTube/Пользователь: Air Force Magazine
Ранее Пентагон опубликовал две видеозаписи сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе.
Перехват организован, потому что российские самолеты не передали коды авиадиспетчерам и не подавали план полетов, сообщили в военном ведомстве США.
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