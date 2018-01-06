США опубликовали видео сопровождения российских истребителей Су-30

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Видеозапись сопровождения двух российских Су-30 американскими истребителями на Балтике опубликовали ВВС США. Как уточнили в Минобороны США, на видео представлены инциденты, которые произошли 23 ноября и 13 декабря 2017 года.

Опубликованное американскими ВВС видео включает несколько отрывков. На первом представлено, как летчиков на базе в Зокняй в Литве поднимают по тревоге в 2014 году, передает РИА Новости.

На следующей записи, уточнили в Минобороны США, запечатлено, как два американских истребителя F-15 выходят перехват российских истребителей Су-30 23 ноября "в международном воздушном пространстве возле Балтии". Как сказано в сообщении, "российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов".

Видео: YouTube/Пользователь: Air Force Magazine

Аналогичный эпизод видео датирован 13 декабря. По словам американской стороны, сопровождение российских истребителей осуществлялось "в соответствии со всеми международными правилами полетов и стандартами безопасности". Отмечается также, что перехват в обоих случаях выполняли пилоты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, которая базируется на военной базе "Лейкнхет" в Великобритании.