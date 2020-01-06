Шойгу провел переговоры с начальником генштаба ВС Ирана

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Генштаба Ирана Мохаммадом Багери. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны обсудили меры по недопущению эскалации обстановки на Ближнем Востоке после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

Как отметили в Минобороны РФ, убийство Сулеймани американскими военными является очень недальновидным шагом, поскольку это ведет к "резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и негативным последствиям для всей системы международной безопасности".

Ранее Владимир Путин выразил озабоченность в связи с произошедшим в Ираке. В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер указал на вероятные негативные последствия для ситуации в регионе.

Также сообщалось, что палата представителей конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных действий Дональда Трампа по Ирану.

