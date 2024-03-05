Ленинградский и Московский военные округа создали в РФ из-за расширения НАТО

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Решение о создании Ленинградского и Московского военных округов было принято на фоне угроз, возникших в результате расширения Североатлантического альянса, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале ведомства.

"На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения Альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях", – говорится в публикации.

Министр также подчеркнул, что РФ продолжит совершенствовать состав и структуру своей армии.

Ранее Шойгу обратился к Сергею Собянину со словами благодарности за помощь ВС РФ, включая достижение ведомством определенных задач по проведению спецоперации.

До этого Владимир Путин принял решение о воссоздании двух округов. В состав Ленинградского округа вошел Северный флот, который утратил статус межвидового стратегического территориального объединения, аналогичного военному округу.

Уточнялось, что в Московском и Ленинградском военных округах установят дополнительные вооружения.



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