Шойгу поблагодарил Собянина за помощь российской армии

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом поблагодарил Сергея Собянина за помощь Вооруженным силам России, включая достижение ведомством определенных задач по проведению спецоперации.

Так, министр напомнил, что в прошлом месяце подошла к концу реставрация здания штаба Московского военного округа, площадь которого составляет 16 тысяч квадратных метров. Специалистам удалось установить обновленные коммуникационные и инженерные сети, а также сохранить исторический фасад и интерьеры здания, уточнил он. По словам Шойгу, в залах управления округа провели современные и защищенные виды связи, а также средства отображения обстановки.

"В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина за помощь вооруженным силам, в том числе в решении задач специальной военной операции", – заключил глава ведомства.

Ранее Собянин сообщил, что Владимир Путин принял решение о воссоздании Московского военного округа, поэтому штаб МВО вновь займет отреставрированное здание на Космодамианской набережной. Как отметил мэр Москвы, по договоренности с министром обороны Сергеем Шойгу была проведена комплексная реставрация исторического здания.

Здание набережной является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в период 1778–1780 годов архитектором Николаем Леграном, в нем находился Кригскомиссариат. Собянин рассказал, что была проведена большая работа по восстановлению исторического здания.



Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации