В Московском и Ленинградском военных округах развернут дополнительные вооружения – Лавров

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Московском и Ленинградском военных округах установят дополнительные вооружения в качестве ответа на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что для него стало удивительным решение Финляндии и Швеции променять свой нейтралитет, который десятилетиями обеспечивал репутацию в современном мире, на присоединение к НАТО. По словам Лаврова, решение северных соседей Москвы привело к тому, что все десятилетия добрых взаимоотношений пошли прахом.

Ранее Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. В состав Ленинградского округа также вошел Северный флот, который утратил статус межвидового стратегического территориального объединения, аналогичного военному округу.

Помимо двух воссозданных сохранились Центральный, Восточный и Южный военные округа. В последний, согласно указу Путина, включены четыре новых региона: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.