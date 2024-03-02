02 марта, 15:40Политика
В Московском и Ленинградском военных округах развернут дополнительные вооружения – Лавров
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Московском и Ленинградском военных округах установят дополнительные вооружения в качестве ответа на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.
Министр отметил, что для него стало удивительным решение Финляндии и Швеции променять свой нейтралитет, который десятилетиями обеспечивал репутацию в современном мире, на присоединение к НАТО. По словам Лаврова, решение северных соседей Москвы привело к тому, что все десятилетия добрых взаимоотношений пошли прахом.
Ранее Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. В состав Ленинградского округа также вошел Северный флот, который утратил статус межвидового стратегического территориального объединения, аналогичного военному округу.
Помимо двух воссозданных сохранились Центральный, Восточный и Южный военные округа. В последний, согласно указу Путина, включены четыре новых региона: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
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