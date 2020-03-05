В Центробанке прокомментировали новый вид телефонного мошенничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Центральном банке России прокомментировали Москве 24 новый вид телефонного мошенничества. Ранее жительница столицы пожаловалась на звонок от лжесотрудника регулятора, который предложил перевести накопившийся на ее счете кешбэк на банковскую карту.

В ЦБ РФ назвали произошедшее "классическим примером социальной инженерии", которую применяют мошенники.

"Они пытаются сыграть на желании человека внезапно обогатиться, получить якобы положенную компенсацию, а Центральный банк упоминают для авторитетности, рассчитывая, что в нюансах работы этой организации с физлицами потенциальная жертва не разбирается", – пояснили в пресс-службе Банка России по Центральному федеральному округу.





пресс-служба Банка России по ЦФО Банк России не работает напрямую с физлицами, поэтому ни счетов, ни карт, ни тем более накопленного кешбэка в Центральном банке у граждан быть не может.

Также специалисты ЦБ РФ дали россиянам ряд рекомендаций, как вести себя, если по телефону к ним поступают подозрительные звонки.

"Если вам звонит незнакомец и сообщает информацию, как-либо связанную с вашими финансами, о том, что деньги надо срочно "спасти" от мошенников, перевести на резервный счет, либо о том, что вам положены какие-либо выплаты, компенсации, выигрыш в лотерею и тому подобное, то необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить в организацию, от чьего имени якобы был звонок, чтобы уточнить информацию", – пояснили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что звонить следует только по официальным телефонам этой организации. Причем не перезванивать на высветившийся контакт, даже если он, например, отображается как номер телефона вашего банка, а именно самостоятельно набрать все цифры.





пресс-служба Банка России по ЦФО Никогда не сообщайте никому конфиденциальные данные: секретный код на обратной стороне вашей карты, коды из СМС, логин и пароль от онлайн-кабинета в вашем банке.

Ранее фотограф из Москвы Вероника Плеханова рассказала Москве 24 о том, что на ее личный номер позвонил неизвестный человек и представился якобы сотрудником Центробанка, отвечающим за производство банковских карт.

Голос из трубки предложил ей вернуть кешбэк на сумму девять тысяч рублей. Как заявлял мужчина, именно столько "накопилось" на счете Вероники в ЦБ РФ. К счастью, девушка вовремя раскусила злоумышленника и даже решила немного ему подыграть.

В схожую ситуацию попала семья Лысенковых из столицы. К сожалению, супруги все же пострадали от мобильных аферистов. На номер женщины позвонил аферист и представился сотрудником службы безопасности Сбербанка, сообщив, что с ее карты совершаются подозрительные операции.

Чтобы их остановить, Лысенкову попросили озвучить код из СМС-сообщения. Она назвала комбинацию, а позднее узнала, что "оформила" кредит на 150 тысяч рублей. После этого женщина отправила запрос в банк, а также подала заявление в полицию.

