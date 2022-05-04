В "Гемотесте" начали проверку из-за возможной утечки данных клиентов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В "Гемотесте" начали внутреннюю проверку после появления в Сети информации об утечке персональных данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела информационной безопасности медицинской компании Ивана Осипова.

Ранее на одном из форумов в даркнете появилось объявление о продаже базы данных на 31 миллион строк. В ней, предположительно, содержатся данные клиентов "Гемотеста".

"В случае подтверждения факта утечки компания обратится в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях по отношению к конфиденциальной информации", – сказал Осипов.

По его словам, для повышения безопасности персональных сведений клиентов компания предпринимает все необходимые меры предосторожности.

В начале марта стало известно об утечке базы данных "Яндекс.Еды" по причине недобросовестных действий одного из сотрудников. Роскомнадзор составил административный протокол на сервис, а также ограничил доступ к ресурсу, на котором была опубликована утекшая база данных. Позже суд в Москве оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тысяч рублей.

