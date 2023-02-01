В "Ростехе" заявили об эффективности противотанковых комплексов РФ против немецких Leopard

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Российские противотанковые комплексы "Корнет", "Вихрь" и "Атака" могут проявить хорошую эффективность в борьбе с немецкими танками Leopard 2, которые, как сообщалось ранее, обладают высоким уровнем защиты. Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха".

"Боевой опыт показал, что эти танки можно уничтожать даже с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов, которые значительно уступают по характеристикам стоящим на вооружении российской армии средствам поражения, в том числе таким как противотанковые ракетные комплексы "Корнет", – цитирует пресс-службу госкорпорации ТАСС.

В "Ростехе" объяснили, что немецкие бронированные машины не имеют динамической защиты. Применение российскими войсками 125-миллиметрового снаряда типа "Манго" позволит ликвидировать немецкие танки на поле боя.

Кроме того, российские танки Т-90М "Прорыв" и другие бронированные машины превосходят по характеристикам западные Leopard, сообщили в компании.

Правительство ФРГ 25 февраля подтвердило отправку танков Leopard 2 на Украину. Бронированные машины планируют поставить Киеву в конце марта 2023 года. Помимо этого, ФРГ взяла на себя обязательство по обучению украинских военных управлению танками.



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