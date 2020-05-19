Челябинские власти объяснили, откуда в лесу взялись 50 правительственных машин

Фото: vk.com/nashchelyabinsk
Новые машины, расположенные вблизи озера Смолино в Челябинске, покупались местным правительством для саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Данные транспортные средства находятся под охраной, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства.
Ранее появилась информация, что новые Toyota Camry нашли брошенными в лесу.
"Закупка транспортных средств осуществлялась для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС и иных протокольно-организационных мероприятий. Потребность в ней была продиктована необходимостью замены выработавших свой ресурс автомобилей: около 50% автопарка – автомобили с пробегом более 200 тысяч километров, старше 10 лет, затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей", – уточнили в правительстве региона.
Ожидается, что купленные машины используют по назначению. Территория в районе озера Смолино принадлежит Управлению делами правительства Челябинской области. В том районе есть охраняемая стоянка, подчеркнули в правительстве.
Саммит ШОС планировался 21–23 июля в Санкт-Петербурге. Ряд мероприятий саммита должны были организовать в Челябинске.
Недавно в нижегородском лесу нашли выброшенные коробки с вакциной от гриппа. Люди, заметившие лекарства, выяснили, что срок годности препаратов рассчитан на 2019-2020 годы.
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