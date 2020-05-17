В нижегородском лесу нашли выброшенные коробки с вакциной от гриппа

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Министерство здравоохранения Нижегородской области начало проверку после обнаружения в лесу коробок с вакциной от гриппа. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов, передает РИА Новости.

В соцсети "ВКонтакте" в одной из групп разместили ролик, где видны десятки коробок с гриппозной вакциной Совигрипп. Видео было снято в лесу, находящемся в Дзержинске. Люди, заметившие лекарства, выяснили, что срок годности брошенных препаратов рассчитан на период 2019-2020 годов.

"Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом", – обратил внимание Мелик-Гусейнов.

По его словам, человек, решивший подобным образом избавиться от лекарств, не знал, что действия могут квалифицировать как преступление.

В дальнейшем следователи намерены установить людей, бросивших лекарства в лесу.