Новая система разведки "Квазимачта" была опробована в зоне СВО

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Концерн "Калашников" опробовал новую систему разведки "Квазимачта" в зоне проведения СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента концерна "Калашников" Алана Лушникова.

"Квазимачта" включает в себя большой квадрокоптер, который питается электричеством по проводам с земли. Связь с дроном также выполняется исключительно по кабелю. "Квазимачта" может работать на высоте сто метров, а еще поднимать в воздух грузы весом до двух килограмм.

"Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс – это "Квазимачта". Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации – в специальной военной операции", – сказал Лушников.

"Квазимачта" может находиться в воздухе сутки, и при этом не подвержен влиянию средств радиолокационной борьбы. Помимо этого, система позволяет вести видеонаблюдение в оптическом и ИК-диапазоне.

Ранее концерн "Калашников" представил автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении. Автомат был создан на базе 5,45-миллиметрового АК-12. Новый образец является индивидуальным стрелковым оружием, который использует патрон натовского калибра 5,56 миллиметра.