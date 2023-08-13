"Калашников" представил укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО

Фото: kalashnikovgroup.ru

Концерн "Калашников" представил автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении, пишет ТАСС.

Автомат был создан на базе 5,45-миллиметрового АК-12. Новый образец является индивидуальным стрелковым оружием, который использует патрон натовского калибра 5,56 миллиметра.

Автомат представляет собой новейший экспортный образец автомата Калашникова, разработанный под патрон 5.56х45 миллиметров. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Ранее стало известно, что "Ростех" передал партию экспериментальных самоходных минометов "Дрок" российским войскам. Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун". Оружие предназначено для подавления живой силы и легкой бронетехники, а также для ослепления наблюдательных пунктов.

ВС РФ получат новое вооружение