Обстановка у здания суда, где пройдет слушание по делу Сафронова. Прямой эфир

16 июля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест подозреваемого в государственной измене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Сафронов был задержан по подозрению в госизмене 7 июля. Согласно информации ФСБ, бывший журналист сотрудничал с одной из американских спецслужб.

Адвокат Иван Павлов сказал, что в материалах данного дела фигурируют США как страна, которая получала сведения через спецслужбы Чехии. При этом первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек отказался комментировать эту информацию.

Лефортовский суд Москвы заключил Сафронова под стражу на два месяца. Сам Сафронов вину не признал.