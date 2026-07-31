Открытое горение склада Wildberries после атаки БПЛА в Пензенской области ликвидировано

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере MAX.

"Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС", – написал он.

Глава области добавил, что пожарный вертолет МЧС, который позволил значительно ускорить локализацию огня, завершил свою работу. Сейчас на объекте продолжают работать несколько расчетов, занимающихся проливкой и разборкой конструкций.

Склад маркетплейса в Пензенской области подвергся атаке в ночь на 30 июля. На объекте провели эвакуацию, выведя 226 сотрудников. Одновременно с этим к месту ЧП были вызваны скорая помощь, пожарные расчеты и силы МЧС, а также сотрудники правоохранительных органов. Спустя время площадь пожара выросла до 62 тысяч квадратных метров.

В результате обстрела пострадали четыре человека. Из них трое получили медпомощь и были отпущены из больницы. Однако один был оставлен в стационаре для наблюдения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о теракте. Расследованием занимается Главное следственное управление СК РФ.

