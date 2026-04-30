Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 16:49

Происшествия

Свыше 8 тыс домов повреждены в результате паводков в Дагестане

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

В результате паводков в Дагестане были повреждены порядка 8 тысяч домов. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил в ходе совещания с правкомиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа в рамках Кавказского инвестиционного форума.

"На сегодня обследовано порядка 2 тысяч объектов. Мы понимаем, что среди домов, которые подлежат ремонту, к сожалению, есть и полностью разрушенные дома", – приводит слова Меликова ТАСС.

По его словам, сейчас проводится оценка. Также изыскивают дополнительные средства и меры, которые позволили бы обеспечить пострадавших компенсационными выплатами. В настоящий момент обратились за помощью более 200 тысяч граждан.

Кроме того, Меликов добавил, что из-за паводков погибли более 1 тысячи голов малого и крупного рогатого скота.

"Хотел бы в этом отношении поблагодарить Роспотребнадзор и особенно министерство сельского хозяйства (РФ. – Прим. ред.) за оперативно принятые меры, благодаря которым эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем", – сказал он.

В настоящее время проводится санитарная обработка территорий, социальных объектов и жилых домов.

Тяжелая паводковая обстановка установилась в республике в конце марта, ситуация постепенно стабилизируется. Все жилые дома и приусадебные участки Дагестана и Чечни уже освободились от воды.

Меликов заявлял, что единовременную материальную помощь и компенсацию утраченного имущества получат все пострадавшие. Сначала им выплатят более 15,5 тысячи рублей, а затем будет решаться вопрос с компенсациями за утраченное имущество.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что поручение Владимира Путина по восстановлению жилья в Дагестане срочно прорабатывается в правительстве.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика