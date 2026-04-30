Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 16:17

Шоу-бизнес

Балашихинский суд передал иск Долиной к обманувшим ее мошенникам в другую инстанцию

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Балашихинский суд Московской области направил иск певицы Ларисы Долиной о возмещении ущерба на 176 миллионов рублей против курьера мошенников Анжелы Цырульниковой и других участников дела в Лефортовский районный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Как пояснила помощник судьи, рассмотрение заявления будет проходить по месту жительства.

Соответствующий иск был подан в середине марта. Точная сумма имущественной компенсации составила 176,141 миллиона рублей.

Исполнительница стала жертвой обмана, продав свою квартиру и передав деньги злоумышленникам в 2024 году. В результате суд приговорил всех мошенников, включая Цырульникову, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основа, к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет и оштрафовал их.

Позже Долина оспорила сделку по продаже жилья и вернула право собственности. Однако это решение вызвало недовольство в обществе, в связи с чем Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье.

Мосгорсуд постановил выселить артистку. В середине января адвокат певицы сообщила, что исполнительница и ее внучка покинули жилье, а ключи были переданы новой владелице.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика