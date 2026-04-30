Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 11:18

Происшествия

Гендиректора "Эксмо" отпустили из СК без повесток

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Гендиректора издательства "Эксмо" Евгения Капьева и сотрудников компании отпустили из Следственного комитета без повесток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство.

Собеседники агентства уточнили, что данное решение было принято по итогам следственных мероприятий. К настоящему моменту Капьев и остальные вернулись к работе в издательстве.

О проведении обысков в "Эксмо" стало известно 21 апреля. Сообщалось, что оперативные мероприятия проходили в рамках расследования дела о распространении ЛГБТ-литературы (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Тогда же Капьева доставили в СК для допроса.

СМИ утверждали, что гендиректор издательства подозревается в причастности к распространению книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит Ласточка". Кроме того, по данным журналистов, СК проверял Капьева и трех его топ-менеджеров на причастность к получению взяток от бывших сотрудников Popcorn Books.

Позже в "Эксмо" опровергли данные о задержании гендиректора. Там заверили, что дело было возбуждено в мае прошлого года и затрагивало несколько наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды, выпущенных Popcorn Books до присоединения к "Эксмо".

При этом СМИ со ссылкой на правоохранителей указали, что следователи планировали добиваться избрания меры пресечения для четырех топ-менеджеров издательства, в том числе гендиректора.

Читайте также


происшествиякультура

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика