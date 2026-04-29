29 апреля, 15:58

Press TV: Иран примет "беспрецедентные военные меры", если США продолжат морскую блокаду

Иран пригрозил принять "практические и беспрецедентные военные меры" в случае продолжения морской блокады со стороны США, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на источники.

Согласно его данным, Вооруженные силы Ирана считают, что на действия Вашингтона нужно дать "карающий ответ". При этом подчеркивается, что проявленная до настоящего момента сдержанность военных была направлена на то, чтобы дать шанс для дипломатического решения конфликта.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил готовиться к долгосрочной экономической и военно-морской блокаде Ирана. Он посчитал этот путь менее рискованным по сравнению с альтернативными сценариями.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Вашингтон и Тегеран провели мирные переговоры 11–12 апреля. В итоге стороны не смогли договориться. Следующий раунд мог состояться 20 апреля, но иранская сторона отказалась от встречи.

Еще одна встреча могла пройти в Пакистане 27 апреля, но Трамп решил отменить поездку своих переговорщиков в Исламабад. Он подчеркнул, что не позволит своим людям совершать 18-часовой перелет ради разговоров "ни о чем".

