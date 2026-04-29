29 апреля, 13:03

Песков: отказ от военной техники на параде связан с террористической угрозой

Фото: kremlin.ru

Отсутствие военной техники на параде Победы 9 мая объясняется мерами по минимизации опасности в условиях террористической угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим, ежедневно теряющий территории на поле боя, перешел к активной террористической деятельности. В связи с этим, подчеркнул Песков, принимаются все необходимые меры для снижения угрозы.

Также он призвал не забывать, что в прошлом году состоялся юбилейный, широкоформатный парад в честь круглой даты. В 2026-м событие не юбилейное, однако парад все же пройдет, пусть и в "усеченном формате".

В Минобороны РФ ранее также объясняли отсутствие военной техники, а также парадных расчетов суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов текущей оперативной обстановкой. Уточнялось, что в пешем строю пройдут военнослужащие вузов всех видов и отдельных родов войск.

Генеральная репетиция парада на Красной площади запланирована на 7 мая. Специалисты уже приступили к монтажу трибун и декораций.

Парад Победы в Москве в 2026 году пройдет без военной техники на Красной площади

