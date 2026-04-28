28 апреля, 08:42

Транспорт

Сбой в движении поездов произошел на Савеловском направлении МЖД из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) утром 28 апреля произошел сбой в движении поездов из-за непогоды, передал перевозчик.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием напряжения в контактной сети временно приостановлено движение на участке Лебзино – Талдом Савеловского направления МЖД", – говорится в сообщении.

На место направлены бригады железнодорожников. Уточнялось, что на время восстановительных работ электрички в сторону Савелово следуют по укороченному маршруту – до станции Дмитров. Также на участке Савелово – Дмитров назначены компенсационные автобусы, которые делают остановку на станции Талдом.

В МЖД добавили, что ситуация не влияет на движение электричек по МЦД-1. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все необходимое для стабилизации графика.

За последние сутки в Московском регионе выпало более 100% месячной нормы осадков. На опорной метеостанции ВДНХ был зафиксирован 21 миллиметр осадков – 56% нормы апреля. В Подмосковье больше всего осадков выявили в Долгопрудном – 41 миллиметр, что составляет 110% от нормы месяца.

При этом уровень погодной опасности в регионе снижен с оранжевого до желтого, который продлится до 21:00. Предыдущее предупреждение перестало действовать в полночь 28 апреля.

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия непогоды. В том числе специалисты распиливают и вывозят поваленные сильным ветром деревья.

Коммунальные службы Москвы приступили к ликвидации последствий снегопада

транспортпогодагород

