Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 19:10

Политика
Главная / Новости /

Politico: перекрытие транзита нефти через "Дружбу" грозит проблемами Германии

СМИ предупредили ФРГ о проблемах из-за перекрытия транзита нефти через "Дружбу"

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Решение России остановить транзит казахстанской нефти в Германию через трубопровод "Дружба" может вызвать значительные проблемы для Берлина, сообщает RT со ссылкой на Politico.

По данным журналистов, Москва планирует прекратить экспорт топлива с 1 мая. При этом Астана поставляет около 20% горючего продукта на крупный НПЗ, который обеспечивает до 90% потребности Берлина и Бранденбурга в топливе.

Авторы материала предполагают, что возможные перебои могут сказаться не только на политической ситуации в стране, но и затронуть интересы Украины. В частности, рассматривается возможность уменьшения числа нападений на российскую портовую инфраструктуру.

"Если России придется перенаправить поставки через Балтику, Германия сможет надавить на Украину, чтобы прекратить атаки", – добавляется в статье.

В конце апреля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика получила неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по "Дружбе" в мае. Он предположил, что это может быть связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

Комментируя заявление, вице-премьер России Александр Новак уточнял, что объемы нефти из республики с 1 мая будут идти на другие логистические направления. Он добавил, что вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго РФ и "Транснефть".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснял, что остановка поставок связана с техническими моментами.

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика