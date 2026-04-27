Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 13:42

Происшествия

В Туапсе собрали более 4 тыс куб м загрязненного грунта и водомазутной смеси

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

С трех участков в Туапсе собрано 4 165 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Работы продолжаются на территории морского терминала, откуда произошла утечка, а также в устье реки Туапсе – там установлено 6 каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка. Нефтепродукты собирают экскаваторами из воды, кроме того, уборка ведется на береговой линии.

"Для предотвращения растекания нефтяного пятна в море вдоль береговой линии центрального пляжа установили дополнительно 700 метров боновых заграждений", – уточнили в оперштабе.

Там добавили, что накануне, 26 апреля, группировку сил и средств, задействованных в ликвидации, увеличили. Более того, привлечены дополнительные специалисты регионального главка МЧС России и "Кубань-СПАС". Всего в работах принимают участие 205 человек и 55 единиц техники.

"По поручению губернатора Вениамина Кондратьева его заместитель Дмитрий Маслов координирует работы на месте", – добавили в оперштабе.

Украинские БПЛА атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первых ударов погибли 2 человека, также нефтепродукты вынесло в акваторию Черного моря и на береговую линию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

После второй атаки погиб 1 человек, также вспыхнул пожар на морском терминале. Возгорание удалось ликвидировать через несколько дней.

Мазут достиг курортных поселков в Туапсе

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика