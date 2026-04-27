27 апреля, 01:20

Политика

Трамп заявил, что иранские нефтепроводы взорвутся через три дня

Фото: depositphotos/bashta

Президент США Дональд Трамп считает, что из-за морской блокады Иран не отгружает топливо, в связи с чем нефтепроводы республики могут не выдержать давления и взорваться. Такое мнение он выразил в интервью Fox News.

"Линия взорвется изнутри, механически и на земле. Что-то произойдет: она просто взорвется. Говорят, у них осталось около трех дней", – отметил глава Белого дома.

В таком случае, добавил Трамп, будет уже невозможно восстановить нефтепроводы в их первозданном виде. По словам президента США, это является одним из рычагов давления на Тегеран, однако основным по-прежнему остается военная сила.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Новый раунд переговоров между США и Ираном должен был состояться в Пакистане 27 апреля, однако американский президент Дональд Трамп решил отменить поездку своих переговорщиков в Исламабад. Он подчеркнул, что не позволит своим людям совершать 18-часовой перелет ради разговоров "ни о чем".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США убрать все препятствия, в том числе блокаду Ормузского пролива, для возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном.

