22 мая, 17:19

Происшествия

Путин поручил представить предложения ответа на удар по колледжу в Старобельске

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Владимир Путин дал приказ Минобороны РФ представить предложения ответа на удар ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР. Об этом он заявил на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".

Глава государства и участники встречи минутой молчания почтили память погибших.

Президент осудил удар по колледжу, а также заслушал доклады по ситуации, в том числе глав ФСБ, Минобороны и МЧС. Путин поручил МИД сообщить международному сообществу о произошедшем в ЛНР.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с общежитием колледжа нет, а данный удар не был случайным. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием российских средств ПВО или РЭБ, нет никаких оснований.

"Он (удар. – Прим. ред.) прошел в три волны, 16 БПЛА в одно и то же место", – сказал Путин, добавив, что атака будет расследована, а соответствующие выводы – сделаны.

Власти сделают все, чтобы помочь пострадавшим и семьям погибших. Атака по общежитию показала, с кем Россия имеет дело, отметил Путин. Он призвал военнослужащих ВСУ не выполнять преступные приказы "нелегитимной, проворовавшейся хунты".

Учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа подверглись атаке со стороны украинских сил утром 22 мая. В момент ЧП в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.

В результате, по последним данным, шесть человек погибли. Пропавшими без вести числятся 15, а 39 получили ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Старобельску. Оно состоится в пятницу, 22 мая, в 22:00 по московскому времени.

В свою очередь, МИД назвал удар по колледжу атакой в духе германских нацистов. Там подчеркнули, что подобные удары дальнобойным оружием, поставленным странами НАТО, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов.

При ударе ВСУ по Старобельску пострадали 36 детей

