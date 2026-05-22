Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что указанные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения в Жуковском, а также во Внуково и Домодедово вводились вечером 21 мая. Позже меры были отменены. Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в Шереметьево, но также затем оказались отменены.

Изменения в штатной работе авиагаваней столичного региона было связано с очередной попыткой атаки беспилотников. С вечера 21 мая силы ПВО сбили девять БПЛА, летевших на Москву.

