Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 19:01

Происшествия

Одного пострадавшего при ЧП в школе под Севастополем отправят на лечение в Москву

Фото: ТАСС/Карина Сапунова

Одного из школьников, пострадавших при обрушении балкона в школе поселка Кача под Севастополем, отправят на лечение в Москву. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

"Сейчас ситуация тяжелая, но стабильная, хотя принято решение, что одного мальчика будем отправлять в Москву", – сказал он.

Развожаев также заявил, что пострадавшим выпускникам выдадут аттестаты по среднему баллу без сдачи экзаменов и окажут помощь при поступлении в вузы.

Балкон обрушился в школе № 13 в поселке Кача Нахимовского района Севастополя 20 мая. Дети вышли на него, чтобы сделать фотографии.

Всего, по данным губернатора, было госпитализировано 10 детей, одна девочка обратилась за помощью позднее самостоятельно. Также уточнялось, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика