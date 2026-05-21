21 мая, 16:43

Политика

Экс-замминистра энергетики Милов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Фото: ТАСС/Максим Шеметов (Владимир Милов признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, указано на сайте ведомства.

Там уточняется, что внесенный в список Милов родился в Кемерове 18 июня 1972 года, что соответствует данным бывшего чиновника. Какой-либо информации о причинах его признания террористом и экстремистом не приводится.

Милов был признан иностранным агентом еще в мае 2022 года. В июне того же года его внесли в базу разыскиваемых лиц МВД РФ. В 2023 году СК просил суд заочно арестовать его по делу о фейках против Вооруженных сил России (ВС РФ).

Позже Басманный суд Москвы признал Милова виновным в публичном распространении ложных сведений об использовании ВС РФ, заочно приговорив его к 8 годам колонии. Отбывать наказание политик будет в колонии общего режима. Срок его заключения будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции.

Уже в 2024 году МВД вновь объявило Милова в розыск.

политика

