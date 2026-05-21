21 мая, 11:56

Происшествия

Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал Mash

Состояние одного из пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя крайне тяжелое, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Он добавил, что в больнице остаются десять подростков. Шестеро находятся в стабильном состоянии, у них травмы средней степени тяжести. Одна из девушек приехала в больницу самостоятельно и находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Одна девушка и двое парней сейчас в тяжелом состоянии, добавил Развожаев. Одного из них прооперировали, в настоящий момент он находится в реанимации.

"Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь. Всем пострадавшим врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – заключил губернатор.

Заместитель врача по медицинской части Наталья Тищенко уточнила, что все дети, которых госпитализировали в городскую больницу № 5 Севастополя, находятся в стабильном состоянии. В реанимации, по ее данным, находятся двое пострадавших.

Балкон обрушился в школе № 13 в поселке Кача Нахимовского района Севастополя 20 мая. Предварительно, дети вышли на него, чтобы сделать фотографии, но конструкция рухнула.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и халатности должностных лиц. Следователи сообщили, что данное образовательное учреждение было введено в эксплуатацию после капремонта в прошлом году.

