20 мая, 02:42

Сенат США поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном

Фото: depositphotos/eabff

Сенат конгресса США впервые поддержал во время процедурного голосования резолюцию, предписывающую администрации США прекратить войну с Ираном. Трансляция велась на телеканале C-SPAN.

Документ поддержали 50 законодателей, против высказались 47. В поддержку резолюции высказались большинство Демократической партии, а также некоторые представители Республиканской партии.

Тем не менее, как отмечает издание The Hill, даже в случае, если резолюция будет одобрена сенатом и палатой представителей конгресса в финальном голосовании, президент США Дональд Трамп сможет наложить на документ вето.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Ранее Трамп заявил, что не готов идти на какие-либо уступки ради сделки с Ираном после получения нового ответа Тегерана по переговорам о мирном соглашении. Он подчеркнул, что власти США ждут от Ирана письменного отказа от каких-либо планов по созданию ядерного оружия.

Американский лидер также допустил, что США могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу, 22 мая, или в один из последующих дней. При этом Штаты готовы дать шанс дипломатии в конфликте вокруг Ирана до начала следующей недели, отметил он.

Трамп отказался от ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ

