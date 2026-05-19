МВД возьмет на контроль ситуацию с продлением пребывания в РФ блогера Ивана Черкашина

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/thevanek99

Миграционная служба МВД России взяла на контроль ситуацию с продлением срока временного пребывания в стране казахстанского блогера Ивана Черкашина. Об этом сообщили в службе.

Поводом стала распространенная в интернете информация о трудностях, возникших у иностранного гражданина при оформлении документов. В МВД добавили, что вопрос об урегулировании правового статуса будет решаться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Ранее Черкашин рассказал в соцсетях, что ему грозит депортация и запрет на въезд в Россию сроком на пять лет. Причиной, по его словам, стали ошибки при оформлении миграционных документов. Блогер переехал в Санкт-Петербург из Казахстана в 2024 году, устроился работать на завод и начал вести блог о своей жизни и работе.

До этого в январе комику Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет в рамках обеспечения нацбезопасности. По данными СМИ, основанием для запрета стали нарушения миграционного и налогового законодательства. После случившегося юморист вернулся в Казахстан.