Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 13:58

Транспорт

Движение на Каширском шоссе восстановлено после возгорания тягача

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

Движение автотранспорта на Каширском шоссе в Москве восстановлено после инцидента с возгоранием тягача. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Тягач загорелся на Каширском шоссе в районе дома 61А утром 19 мая. В связи с этим движение по направлению в центр было затруднено. На месте работали сотрудники городских оперативных служб.

Ранее автомобиль сгорел после аварии в подмосковных Химках. Водитель легковой Kia въехал в автобус "ЛиАЗ", после чего машина воспламенилась. Автомобилиста госпитализировали.

До этого микроавтобус загорелся в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве. Площадь пожара составила порядка 4 квадратных метров. Из-за возгорания движение в районе происшествия было сильно затруднено.

Читайте также


транспортпроисшествияДТПпожаргород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика