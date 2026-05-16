Несколько магазинов получили повреждения при взрыве на АЗС в Пятигорске

Фото: ТАСС/Данил Киселев

Несколько магазинов оказались повреждены из-за взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске. От пожара пострадали производственные здания, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале.

"В многоквартирном доме на Ермолова выбиты окна в 17 квартирах; сами квартиры, жители и имущество не пострадали", – указал он.

Взрыв произошел при разгрузке газовоза в Пятигорске днем 16 мая. Ворошилов уточнял, что произошедшее не связано с атакой БПЛА. Предварительно, его причиной стало нарушение техники безопасности.

Спустя время площадь возгорания увеличилась до 1 000 квадратных метров. В связи с этим был объявлен повышенный ранг пожара. К вечеру открытое горение ликвидировали.

По последним данным, число пострадавших выросло до 6. Им оказывается необходимая помощь.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

