USA Today: в США намерены возбудить уголовное дело против Рауля Кастро

Американские власти планируют предъявить официальные обвинения бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро за события 1996 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на USA Today.

Как сказано в материале, речь идет об уничтожении кубинским правительством двух американских самолетов, которыми владела гуманитарная организация. На данный момент правоохранители США готовят необходимые документы.

В марте американский лидер Дональд Трамп назвал Кубу следующей целью США, а в мае подтвердил намерение направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью сразу после завершения конфликта в Иране.

Однако бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что лидер США не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на остров.

По его словам, Трамп дал понять, что не думает о подобном сценарии. Лула да Силва назвал это важным сигналом и отметил, что Куба сама стремится к диалогу и урегулированию, чтобы покончить с многолетней блокадой.

