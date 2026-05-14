14 мая, 16:01

На банкете для Трампа в Пекине подали утку по-пекински и томатный суп с лобстером

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

На торжественном банкете в Пекине по случаю визита президента США Дональда Трампа подали утку по-пекински, томатный суп с лобстером, хрустящие говяжьи ребра, лосося в горчичном соусе и тирамису, следует из меню, распространенного Белым домом.

Ужин состоялся после завершения первого дня официального визита Трампа в Китай, а также стал одной из церемониальных частей приема.

В меню соединили блюда китайской и западной кухни. Отдельной позицией значились жареные булочки со свининой. На десерт предложили в том числе фрукты и мороженое, а также выпечку в форме морской раковины.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Уже на следующей день состоялись переговоры американского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина. Они длились более двух часов, по словам главы Белого дома, встреча прошла "превосходно".

Си Цзиньпин также заявил, что концепция национального возрождения Китая и стремление сделать Америку "снова великой" могут идти рука об руку, не вступая в противоречие, а способствуя взаимному успеху. По словам председателя КНР, Пекин и Вашингтон выигрывают от сотрудничества и несут потери от конфронтации. Китаю и США важно быть партнерами, а не противниками, уверен он.

политиказарубежомеда

