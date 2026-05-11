Администрация президента США Дональда Трампа сократила помощь Киеву на 99%. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, Вашингтон также пытается наладить отношения с Москвой.

При этом, как рассказали журналисты, отношения США и Украины ухудшались постепенно, что сопровождалось неудачами и унижениями для Киева. Издание напомнило, что через месяц после инаугурации Трамп осадил президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в том, что США впрягутся за Европу при гипотетическом конфликте с Россией. По его словам, дело не в критическом отношении Трампа к европейцам и не в нынешнем конфликте с Ираном. Он отметил, что Вашингтону просто не нужна Европа.

Между тем Владимир Путин указал, что прежняя администрация США и руководство ведущих стран Евросоюза виноваты в том, что российско-европейские отношения находятся в кризисе. По его словам, отношения между Россией и Европой испорчены не по вине Москвы, а отсылки к ситуации на Украине здесь не имеют достаточных оснований.

