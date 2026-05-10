10 мая, 19:59

Политика

Министр обороны Эстонии призвал Киев усилить контроль за беспилотниками

Фото: ТАСС/EPA/VALDA KALNINA

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в интервью ERR призвал Украину усилить контроль за их БПЛА.

По мнению Певкура, более строгий контроль над беспилотниками поможет Киеву удержать их дроны подальше от Эстонии. Глава МИД республики Маргус Цахкна добавил, что страна обеспокоена риском серьезных происшествий. По его словам, данный вопрос уже обсуждался с Украиной.

После нескольких инцидентов с БПЛА Киев собирается отправить экспертов в страны Балтии для усиления воздушной безопасности. Данный вопрос украинская сторона уже обсудила с посольством Эстонии, уточнили журналисты.

Один из дронов 25 марта врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувере. Никто не пострадал, существенных повреждений не было. Выяснилось, что БПЛА не был нацелен на Эстонию.

СМИ сообщали, что Таллин якобы разрешил использовать свое воздушное пространство для пролета украинских БПЛА, но глава МВД Эстонии Игорь Таро опроверг эти сведения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва будет вынуждена принять меры, если выяснится, что государства Балтии действительно предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности против России.

