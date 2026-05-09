Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 15:25

Политика

Песков заявил, что поездка делегации США в Москву пока не готовится

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом "Вестей" Павлом Зарубиным, что поездка представителей администрации США, в том числе спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа в Москву, пока не готовится.

Комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он готов отправить в Москву делегацию США, пресс-секретарь президента РФ заявил, что речь идет о готовности, "это было, скорее, сослагательное наклонение", и подтвердил, что пока таких планов нет.

Кроме того, Песков отреагировал на заявления госсекретаря США Марко Рубио о возможном отходе Вашингтона от украинской темы. По его словам, американская сторона хочет быстрых результатов по урегулированию конфликта на Украине. Однако представитель Кремля назвал эту тему очень сложной.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что выход РФ и Украины на мирное соглашение займет много времени. По его словам, это сложный путь с различными деталями. Песков указал, что примерно такой же путь Штатам нужно будет пройти с Ираном.

"Мы пока не знаем, как долго это будет длиться и чем это завершится. Поэтому давайте наберемся терпения", – подытожил представитель Кремля.

Ранее Трамп не только предложил не только отправить делегацию США в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но и выступил за расширение режима прекращения огня за пределы периода с 9 по 11 мая.

Перемирие в зоне СВО по приказу Владимира Путина действует с 00:00 8 мая. Изначально сообщалось, что оно должно было продлиться до 10 мая. Однако Трамп предложил продлить перемирие до 11 мая, а также провести в этот период обмен пленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу".

Российская сторона согласилась на эти условия. Ушаков уточнил, что договоренность была достигнута во время телефонных контактов РФ и США, а также в ходе взаимодействия Вашингтона с Киевом. Он отметил, что инициатива идет в развитие разговора Путина и Трампа, который состоялся 29 апреля.

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика