08 мая, 18:37

Общество

Песок для восстановления еще 12 пляжей завезли в Анапу

Песок для восстановления еще 12 пляжей доставили в Анапу и распределили на километровом участке черноморского побережья. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Проведение работ на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки обсуждали на заседании оперштаба, которое прошло под руководством вице-губернатора Кубани Дмитрия Маслова. В настоящее время арендаторы 12 пляжей готовят документы в Роспотребнадзор для получения санитарно-эпидемиологического заключения, а также в госинспекцию по маломерным судам.

Помимо этого, продолжаются работы на участке от реки Анапки до санатория "Бимлюк". Там задействованы 55 самосвалов, а на самом пляже – 13 единиц спецтехники.

В конце 2024 года мазут загрязнил побережье Черного моря. Это произошло после того, как танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение. Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле прошлого года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. В этом году черноморские пляжи в районе Керченского пролива намерены открыть к 1 июня. По словам вице-премьера Виталия Савельева, на данном участке убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

